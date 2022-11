Où suis-je tombé ?

Un jeune garçon perdu avec des inconnus dans une caverne souterraine apprend à s'adapter tout en cherchant le moyen de revenir à la surface. Après une douloureuse séparation, Eugénie quitte Paris avec son fils Léopold. Désormais installés dans le Midi de la France, mère et fils commencent une nouvelle vie. Un jour, Léopold décide de partir en exploration dans la campagne environnante. Quand un orage éclate, le garçon glisse dans une crevasse et perd connaissance. Lorsqu'il reprend ses esprits, Léopold découvre les habitants de la grotte dans laquelle il a atterri. Ces derniers lui apprennent qu'ils sont tous prisonniers de ce gouffre profond. De son côté, Eugénie met tout en oeuvre pour retrouver son fils disparu. Elle s'entête ne pouvant se résoudre à perdre son fils. Pendant ce temps, Léopold va apprendre à adopter le mode de vie de ces inconnus. Il va se lier à eux et, ensemble, vont chercher un moyen de remonter à la surface.