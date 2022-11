Les métiers de la comptabilité et de l'audit

Le guide complet des métiers de la comptabilité et de l'expertise comptable Quelles sont les différences entre la comptabilité, l'expertise comptable et l'audit ? Quelles sont les spécialités à prendre pour accéder aux formations ? Quels métiers existent dans le secteur ? Quelles sont les dernières réformes ? Grâce à des témoignages de professionnels du secteur, Clément Nowak, expert comptable et directeur d'agence, vous propose un guide complet sur les différentes formations du secteur pour que vous puissiez trouver la formation et le métier qui vous seront le plus adapté.