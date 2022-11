Les troubles du comportement alimentaire sont des perturbations graves du comportement avec des re?percussions ne?gatives sur la sante? physique et mentale. On distingue ge?ne?ralement 3 cate?gories : l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Cet ouvrage aborde les me?canismes et les causes des troubles alimentaires, la conduite a? tenir face a? des sympto?mes e?vocateurs, les proble?matiques du quotidien chez les patients et les the?rapeutiques possibles. A? partir de questions simples et pratiques, il s'adresse au public de?sireux de comprendre les troubles du comportement alimentaire.