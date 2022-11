Objectif TOEIC® Spécial Reading. Préparation complète pour l'écrit. Conforme au test officiel. B2-C1

Ouvrage de préparation à la partie écrite du TOEIC® proposant un entraînement ciblé, complet et intensif avec dix sujets corrigés. S'appuyant sur des sujets de type officiel, il se compose de rappels des points essentiels de grammaire, de listes de lexique portant sur 29 thématiques, du vocabulaire, fonctionnel et récurrent, des conseils méthodologiques et propose de nombreux exercices et auto-tests pour évaluer ses connaissances et ses acquis. Les plus : - Une présentation de l'épreuve - Des conseils généraux pour aborder l'épreuve et s'entraîner efficacement - Des astuces pour gagner des points facilement - Du lexique tiré de tests TOEIC® portant sur 29 thématiques - Les mots à ne pas confondre et des expressions idiomatiques et proverbiales - Des activités intégralement corrigées - Des fiches récapitulatives pour comprendre la grammaire aisément et retenir le vocabulaire - 10 sujets d'entraînement corrigés - Une grille de conversion des points