Chut ! Tome 2 : Ne répétez à personne que les hockeyeuses sont superstitieuses

Charlie et ses coéquipières comptent tout faire pour ramener la magie au sein des Brise-glaces et remporter le tournoi de Saint-Gonzague-de-Beaurivage. même recourir aux superstitions ! Impossible ! affirme Charlie à sa compagne de voyage. Toutes les sportives ont leurs superstitions. Pas moi. Laurence n'en démord pas, mais le gardien est convaincu qu'elle ne veut pas admettre l'évidence. Un objet que tu traînes toujours, comme la figurine de Lily-Rose ? Jamais de la vie ! Un tatouage comme le V que Nadine se dessine sur le bras ? Certainement pas. Il se gratte la tête en réfléchissant. Un leitmotiv comme le " mise au jeu, passe, but " de Mélissandre ? Tu m'as déjà entendue dire une chose pareille ? Evidemment, Charlie n'a pas un tel souvenir. Il aimerait lui faire entendre raison, mais un texto vient l'interrompre.