Déchiffrer la croissance économique de la Chine en transition

Cet ouvrage donne le point de vue d'un économiste chinois sur la croissance de la Chine et les réformes qui lui ont donné l'opportunité de (re)devenir le géant qu'elle fut durant de nombreux siècles. Comment la politique d'ouverture de la Chine est-elle parvenue à stimuler la croissance rapide de son économie au cours des trente dernières années ? En s'appuyant tant sur des éléments concrets que sur la logique économique, Cai Fang propose une brève introduction à l'histoire d'un développement qui a contribué d'une manière sans précédent à améliorer la vie et le bien-être des Chinois. L'auteur passe en revue les étapes de ce processus et évalue les nouveaux défis à relever, en montrant comment une croissance durable pourrait être obtenue grâce à de nouvelles réformes, achevant ainsi la transition d'un pays à revenu intermédiaire vers un pays à revenu élevé. A partir des leçons tirées de l'expérience chinoise et de leur importance pour les autres pays en développement, il s'attaque aux idées reçues telles que la "menace chinoise" et la "théorie de l'effondrement de la Chine" . En décrivant le "miracle économique" de la Chine, cet ouvrage vise à enrichir l'étude du développement économique.