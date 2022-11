Je débute mon jeûne intermittent. La méthode de jeûne intermittent pour mincir sans effet yoyo et être en pleine forme

Le mode d'emploi 100 % malin : pratiquez le jeûne intermittent en toute sécurité pour être mince et en bonne santé Vous voulez maigrir rapidement sans vous priver, sans vous épuiser à la salle de sport et sans risquer l'effet yoyo ? C'est possible avec le jeûne intermittent ! Découvrez une méthode qui vous allège de vos kilos en trop mais qui a aussi un réel impact bénéfique sur votre santé. Dans cet ouvrage 100 % pratique : 1) Qu'est-ce que le jeûne ? 2) Les différentes formes de jeûne : le jeûne strict, le jeûne hydrique, le jeûne matin/midi/soir, le jeûne hebdomadaire, etc. 3) Les bienfaits du jeûne intermittent : action sur l'organisme, prévention scientifiquement prouvée de certaines maladies, perte de poids durable 4) Le jeûne intermittent en pratique 5) Se préparer au jeûne 6) Les précautions à prendre 7) Les effets indésirables 8) Que manger hors jeûne (les conseils alimentaires) 9) Les conseils pour bien manger au sortir du jeûne 10) En bonus : des mini-programmes de 1 semaine