Ford Mustang, tous les modèles depuis 1964 1/2

Livre officiel de Ford Motor Company, richement illustré de documents provenant des archives Ford... Ce livre sur la Mustang n'est semblable à aucun autre. Apportant aux détails et à la précision historique une attention extrême, ce volumineux ouvrage comporte la description de chaque version de Mustang de série, de compétition ou prototype, depuis le premier modèle de 1964 1/2 jusqu'à nos jours. Réalisé en collaboration avec Ford Motor Company et richement illustré de documents provenant des archives Ford, cet album offre photos, explications et caractéristiques techniques de tous les modèles depuis 1964 1/2. Pourquoi 1964 1/2 ? Tout simplement parce que la Ford Mustang a été lancée en avril 1964, au bon milieu de millésime.