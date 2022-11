Les météorologues appellent ce phénomène un épisode méditerranéen. D'autres, un déluge. Les Catalans : un aïguat. Il pleut des cordes catalanes sur Perpignan. Réfugiés au fond d'un bus, Muguette Sant-Féliu et Henri Cabestany évoquent d'autres cordes catalanes, celles des violons : les enfants de Georges qu'il faut sauver... Vlad Vacaresco, violoniste déchu, quitte Timisoara et se rend en France pour gagner de l'argent. Il lui en faut beaucoup pour payer les soins de Florin, son fils malade... Julie Estagel s'active dans des urgences bondées en ce jour de pluie. Elle se pose malgré elle une question lancinante : et s'il s'agissait vraiment d'un Stradivarius ? ... Marie Tarerach et Antoine Eus font du vin bio. Sous les moqueries des viticulteurs conventionnels, ils diffusent dans leurs vignes le Concerto pour violon et orchestre en mi mineur de Mendelssohn... Et puis Pierre, Maxime, Rosalie, Stéphanie... apportent aussi leur voix à ce roman choral dont la fluidité du style le dispute à l'émotion ; le brio de la construction à la force des destins croisés.