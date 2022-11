L'Orphelin et le Mulet du morne Courbaril

Anatole est un jeune homme curieux, qui prend beaucoup de plaisir à explorer son quartier, le Morne Courbaril, sur "l'île aux fleurs" , la Martinique. Un soir, son regard se fige sur une petite portion de terre. Non loin d'une cabane, un animal bouge. Trop éloigné de la bête, Anatole est dans l'impossibilité de l'identifier. Jour après jour, il tente de trouver l'identité de cet étrange être vivant... en vain ! Jusqu'à ce que Man Charlotte, sa grand-mère, lui fournisse la réponse tant désirée. Dès cet instant, Anatole se lance dans une longue et minutieuse enquête pour tout savoir du mulet : il fréquente les bibliothèques, consulte les revues animalières et les dictionnaires, interroge toutes les personnes ayant eu à utiliser les services de cette catégorie de solipède. Mais parviendra-t-il à approcher celui du Morne Courbaril, l'objet de son obsession... sa raison d'être ? Pour son deuxième ouvrage, un conte philosophique, Yvon Chemir a choisi de mettre en lumière le quotidien du mulet, ce compagnon utilitaire de l'homme, en narrant son histoire depuis l'Antiquité. A travers le récit d'une amitié peu banale, il fait le pari de divertir le lecteur tout en lui enseignant tout ce qu'il y a à savoir (ou presque) sur le mulet et tord le cou à un préjugé : cet équidé hybride et stérile n'est pas bête, c'est un monstre de discrétion et de sagesse capable d'exécuter les tâches les plus compliquées dans des lieux difficiles d'accès.