Le Secret d'Elly

Je n'ai trahi personne ! Je suis simplement partie. Partie loin d'ici pour oublier... Oublier quoi, Elly ? 1801. Du jour au lendemain, sans fournir la moindre explication, Elly, la benjamine des Scott, une grande famille aristocratique écossaise, prend la fuite vers l'Angleterre, où elle trouve refuge chez son amie Lise. Aussi déconcertés qu'inquiets, ses frères se lancent à sa recherche. Lorsqu'ils la retrouvent, ils s'efforcent de comprendre son geste, mais rongée par la honte, Elly se terre dans le silence. Quel est donc ce lourd secret qu'elle cherche à protéger ? L'amour de sa famille et de son prétendant, le vicomte Calum Gordon, lui permettra-t-il de s'en libérer ? D'une plume simple et délicate, Coline Limoges signe une romance aussi moderne - par les thèmes abordés - que classique, servie par une héroïne sensible et attachante qui trouve le courage d'affronter toutes les épreuves qui se dressent sur son chemin grâce à l'amour.