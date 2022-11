12 mois pour se reconnecter à soi. Programme de développement personnel et spirituel au fil des mois

Un an pour réaliser tous vos projets en harmonie avec votre cyclicité ! Vous êtes traversé par différents états émotionnels et énergétiques selon les mois de l'année sans comprendre pourquoi ? Vous souhaitez arrêter de vivre en mode automatique et respecter votre rythme au plus proche de la nature ? Tel un éclaireur, cet ouvrage vous permettra de prendre conscience et de comprendre l'influence de chaque saison, de la nature et de l'astrologie sur votre vie. Les mois sont porteurs de messages et d'initiations qui vous feront évoluer et grandir tout au long de l'année. Vous y découvrirez les enseignements de la nature, mais également des exercices et des outils comme les fleurs de Bach, les huiles essentielles, les animaux totems, les mantras, les pierres semi-précieuses ou encore des rituels magiques pour vous accompagner lors de ce voyage au coeur de vous-même.