La voie du toucher. Une vision holistique du massage

Un ouvrage de référence ! Le toucher joue un rôle essentiel dans notre bien-être, tant physique que psychique. De nombreuses études ont d'ailleurs mis en évidence ces liens mystérieux entre la peau et le système nerveux, et comment le simple contact bienveillant d'une main contribue à diminuer l'angoisse. Pour mieux en saisir les enjeux, Renato Pappalardo retrace tout d'abord les principales étapes du renouveau du toucher en Occident, et plus spécifiquement du massage. Il nous expose sa vision holistique autour de grands principes fondamentaux - influencés notamment par les travaux de Gerda Boyesen, fondatrice de la psychologie biodynamique -, et de sa pratique nourrie par plus de vingt ans d'expérience : - les capacités d'autorégulation du corps ; - l'éveil de la mémoire du corps vibratoire et sa pulsation originelle ; - la mise en lumière de l'inconscient et le nettoyage du corps réflexe. Enfin, il nous livre les clés pour devenir un bon praticien, et ouvrir le champ de nouvelles perspectives, à la fois dans le cadre du massage et d'une approche plus élargie du toucher. Vous découvrirez comment cette voie du toucher se révèle un puissant outil pour vous relier à votre dimension corporelle, énergétique et spirituelle.