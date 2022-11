Djebel Blues

Maurice Gimbert, une vie sur les deux roues d'un fauteuil. Ni l'enfer, ni le paradis, juste une vie ordinaire. Dans son T3 au sixième étage d'un immeuble de Grenoble, il a organisé son quotidien selon des codes précis. Parfois, il passe la nuit sur son balcon face aux montagnes du Vercors et à travers la fumée de sa cigarette apparaît le djebel algérien où il est parti combattre à l'âge de vingt ans. Cette existence bien réglée va soudain être bouleversée par l'arrivée d'Aïcha, la nouvelle aide-ménagère. Gimbert se retrouve face à ses contradictions. Parviendra-t-il à exorciser son passé et chasser les démons qui le hantent depuis la guerre d'Algérie ? Une histoire pleine d'humanité, à cheval entre aujourd'hui et les années 1950.