À nos pères égarés

Rémy et Gunther sont tous deux des enfants de la première Guerre Mondiale. Quand arrive la seconde, ils se trouvent pris dans un engrenage qui les dépasse. Emmenés par la folie humaine et la force des circonstances, ils se retrouvent dans des camps opposés. Gunther, soldat malgré lui, devra combattre sous la surveillance étroite de la Gestapo, contre ses convictions mais avec le souci de préserver sa vie et sa famille. Rémy, le montagnard insouciant, prendra bientôt la mesure de la rudesse de l'occupation et ne fuira pas ses responsabilités. Leurs histoires parallèles nous racontent une guerre vécue de l'intérieur des deux camps, sans angélisme mais avec beaucoup d'humanité. Un message d'espoir conté par la jeunesse d'aujourd'hui, à la recherche de la paix sans occulter les affres du passé.