La nuit des supporters

"5 mai 1976. Le Royal Sporting Club d'Anderlecht affronte West Ham United, en finale de coupe d'Europe au stade du Heysel à Bruxelles. La première victoire a toujours quelque chose de spécial. Un match d'anthologie joué par vingt-deux acteurs animés par une même passion vers un même but. De François Van der Elst à la légende Robby Rensenbrink en passant par Frank Lampard et Franky Vercauteren, les mauves et les hammers ont fait vibrer le stade comme jamais, Revivez ce match comme si vous y étiez et poursuivez votre lecture par une troisième mi-temps endiablée en compagnie de Lucas, Jean-Louis et Frans".