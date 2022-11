Traverser l'épreuve avec gratitude

La collection "Le Cercle des Vivants" : A deux pas de Notre-Dame de Paris, Aurélie Chalbos, thérapeute et fondatrice de la Cité des Consciences, accueille les témoignages des initiateurs d'une révolution silencieuse. Dans cette collection nous en publions des moments précieux qui peuvent nous inspirer en ces temps de grandes transformations. Le livre : Marguerite Kardos est considérée comme une des grandes références des enseignements des Dialogues avec l'Ange de Gitta Mallasz. Jusqu'à ce jour elle a toujours refusé de transmettre sa sagesse sous forme de livre. Dans cet entretien elle prône la gratitude comme alliée incontournable en temps d'épreuve, d'effondrement et de crise. Elle considère ces crises comme une tension entre la surface et notre existence profonde. L'auteure nous encourage à trancher avec le superficiel, le mensonge, les actions à contre-coeur. Reconnaître notre aspect divin relève de notre responsabilité, c'est le chemin de l'amour et de la joie.