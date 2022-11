Pourquoi les potins nous font-ils du bien ?

50 capsules d'hygiène psychique Des capsules d'hygiène psychiques qui font du bien ! PsychoShot, le podcast qui se propose de renforcer nos connaissances sur la psychologie humaine pour mieux se connaître et aller mieux, est disponible en livre ! Mathieu de Romblay, psychologue et fondateur de PsychoShot vous propose 50 outils d'hygiène psychiques pour exploiter pleinement votre potentiel et comprendre les rouages du comportement humain. Pourquoi le stress transforme nos souvenirs ? Comment s'extraire de relations toxiques ? Comment arrêter de procrastiner ? La psychologie humaine n'aura bientôt plus de secrets pour vous !