Tout savoir des secrets de l'émancipation ! Vous avez envie de vous émanciper de vos parents mais vous ressentez de la culpabilité vis-à-vis de l'un ou de l'autre ? Vous avez une relative crainte du monde extérieur ? Vous ne vous sentez pas prêts à sortir d'une certaine dépendance affective ? Devenir adulte commence par mieux se connaître pour agir avec discernement et identifier ses émotions, et cela s'apprend ! Pauline Friermuth, psychopraticienne, vous propose un guide complet pour grandir et enfin couper le cordon en ayant toutes les clefs en mains pour devenir un adulte.