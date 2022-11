Le guide complet pour bien choisir son école d'art Comment accéder au DNMADE ? Quelles questions se poser avant de choisir une école d'art ? Quelles différences entre une école privée et une école publique ? Que valent les études artistiques à l'université ? Quels sont les débouchés professionnels ? Quel est le calendrier des inscriptions ? Quel budget prévoir pour ses études ? Dans le secteur artistique, l'offre de formation sa explosé et les questions à se poser avant de faire un choix sont nombreuses ! Dans ce guide complet, Jean Chabod répond à toutes ces questions et fait le point sur la réforme entrée en vigueur. Au fil des pages, vous trouverez toutes les clés pour vous repérer parmi l'offre pléthorique d'écoles. Jean Chabod est journaliste et formateur consultant.