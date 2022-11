Le choix du courage. 60 enseignements pour cultiver cette vertu qui est en vous

Les enseignements des grands stoïciens sur le courage pour une vie épanouie Alors que les grands dirigeants de l'histoire ont démontré plus d'une fois que l'audace, le courage et la prise de risques sont les clés de leur réussite, nous sommes aujourd'hui nombreux à être paralysés par la peur. S'appuyant sur les enseignements de sages stoïciens et d'exemples tirés de l'histoire du monde, Ryan Holiday revient sur toutes les formes et expressions de cette vertu au-delà de la bravoure physique : la créativité, la persévérance, la générosité... Il démontre l'importance du courage pour une vie épanouie et les rituels à instaurer pour le cultiver.