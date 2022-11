Fascicule en coup d'oeil de sujets divers et sensibles

Boris Phare est un citoyen concerné, vigilant, engagé... et inquiet ! Exclusivement guidé par l'intérêt collectif, il s'interroge sur l'orientation des politiques publiques. Avons-nous vraiment tiré les leçons que nos erreurs passées et l'Histoire nous ont enseignées ? Sommes-nous condamnés à subir ce que les "puissants" , les "bourgeois" nous imposent ? ou allons-nous, collectivement, ouvrir enfin les yeux et lutter ? A travers ce recueil de pensées éclectiques, l'auteur souhaite provoquer la réflexion et ouvrir le débat sur des sujets aussi délicats que fondamentaux - l'immigration, l'intégration, la religion, les guerres, l'économie, les services publics en France, l'éolien, l'invasion russe de l'Ukraine... - qui nous concernent tous.