Venimeux malgré lui

Skikda, en Algérie. Deux hommes se préparent à affronter le désert du Sahara pour acheter des dromadaires. Un père et son fils ; Mohédine et Akram, qui ne se sont pas revus depuis dix-huit ans et qui espèrent ainsi renouer leurs liens. Les deux premiers jours de traversée se passent sans encombre, mais le troisième, une tempête se lève. Le vent est si fort que le sable s'incruste dans leurs vêtements, obscurcissant leur vue. Après plusieurs heures de marche, père et fils trouvent refuge dans une tente berbère. A l'intérieur, des masques africains tapissent les murs, du sol au plafond, tous plus effrayants les uns que les autres. Un en particulier, représentant une tête de serpent, attire irrésistiblement Akram. Afin de l'observer de plus près, il s'en saisit... mais le fait tomber. Au contact du sol, le masque en argile se brise. Un frisson parcourt aussitôt Akram, tandis qu'une étrange bosse apparait au sommet de son crâne. Pris de vertige, le jeune homme s'effondre... Sous l'emprise de quelle malédiction se trouve-t-il ? et surtout, existe-t-il un remède ? Dans ce roman fantastique, Samuel Redelsperger nous entraîne dans une quête captivante, presque mystique, où, de rebondissements en révélations, l'espoir est mis à rude épreuve...