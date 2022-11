Mathématiques MP/MPI

Pour s'entraîner et réussir ses devoirs surveillés : l'objectif de cette collection qui s'adresse aux étudiants de CPGE scientifiques et ECG est de mettre l'accent sur l'acquisition d'expérience, donc d'autonomie, en proposant un grand nombre d'exercices de difficultés progressives, encadrés par deux " Vrai/Faux ". Les solutions des exercices sont complètes et rédigées avec le plus grand soin, parmi lesquelles sont disposées des bulles contenant des rappels de cours, des conseils de méthode, des astuces, ou encore des mises en garde contre les erreurs à éviter.