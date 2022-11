Paroxysme de la misère humaine et sexuelle

Antoine et Steve sont des amis de longue date, des "frérots" en quête de la même chose : le bonheur durable. Le bonheur durable ? A l'ère du consumérisme extrême ? Vous devez penser : "Eux, ils rêvent ! " Et pourtant... ils ne demandent pas grand-chose, seulement le bonheur ; le bonheur simple, celui de chérir la même personne toute leur vie, de fonder un foyer, et de ne plus avoir à suivre le fil d'actualité d'inconnues maquillées par les beaux filtres d'Instagram. Dans cet ouvrage, écrit sous la forme d'un dialogue, les deux jeunes hommes se font les observateurs de notre société dysfonctionnelle - de plus en plus compartimentée et déshumanisée -, qu'ils n'hésitent pas à comparer à celle des Sims ; une société dans laquelle les relations - progressivement étouffées et détruites par l'utilisation à outrance des réseaux sociaux - conduisent inexorablement à la solitude... collective. Un cri du coeur générationnel sincère et spontané, un appel à apprendre à mieux communiquer pour mieux se comprendre.