Indomptée. Le journal

Il est temps de retrouver votre place. Toute l'énergie de Glennon Doyle pour vous aider à briser vos chaînes et vous épanouir. Des exercices pour vous aider à mieux vous connaître et laisser éclore vos désirs. Retrouvez les puissants extraits d'Indomptée, véritables inspirations au quotidien. Des espaces d'écriture pour cheminer avec Glennon et en conscience vers la vie de vos rêves.