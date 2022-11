Plus jamais ballonné !

Le régime anti-ballonnements à la portée de tous ! Vous souffrez de ballonnements ? Vous voulez savoir quels aliments utiliser et comment les cuisiner ? Ce livre est pour vous. Au menu : Tout savoir sur les ballonnements et surtout comment s'en débarrasser en 54 questions-réponses : c'est quoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça fait mal ? C'est à cause des Fodmaps ? du lactose ? du gluten ? de l'histamine ? ... 50 aliments SOS antiballonnements : amande, ananas, beurre, café, concombre, coquillages, dinde, épinard, fenouil, fraise, framboise, fromage affiné... Et ceux à éviter absolument. 100 recettes antiballonnements. 7 programmes antiballonnements : spécial Fodmaps, spécial ménopause, spécial stress...