F1, la course au sommet

Les 100 événements qui ont changé la F1 : la technique (moteur...), la compétition (règlement...), le marketing (constructeur, Netflix...), les circuits, les personnes (pilotes, directeur d'écurie...), les controverses... Toutes les étapes fondamentales qui jalonnent l'histoire de la Formule 1 et l'ont propulsée au sommet du sport automobile. La Formule 1 vit sa plus importante évolution depuis plus d'une génération avec le nouveau règlement 2022 destiné à resserrer les écarts entre les écuries tout en imposant des limites budgétaires. Simon Arronet Tony Dodginsont exploré toute l'histoire de la F1 pour repérer les changements les plus marquants depuis la création du championnat du monde en 1950. Difficile d'imaginer aujourd'hui l'ambiance de la première course sur un ancien aérodrome militaire en Angleterre, avec ses virages formés de fûts d'essence et de bottes de pailles. Depuis, d'immenses progrès sont intervenus, en particulier en matière de sécurité, souvent à la suite de tragédies. En 2020, l'introduction du halo a sauvé la vie de Romain Grosjean à Bahreïn, une réaction à l'accident fatal de Jules Bianchi en 2015. En reliant les évolutions techniques à l'action décisive de quelques figures incontournables de la compétition, ce livre retrace une série d'étapes fondamentales, des avancées des voitures à celles des circuits, sans oublier les controverses et scandales qui ont secoué la planète du sport automobile. Connaisseurs et néophytes feront de passionnantes découvertes, à l'heure où la F1 atteint des sommets de compétitivité.