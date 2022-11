Lucky Lady, la dernière danse

En quête de justice pour son enfant donné illégalement en adoption, Angélique Paradis devra faire face à ses angoisses alors que ses pires cauchemars deviennent réalité. Au milieu d'un parcours semé d'embûches et de rencontres de vies brisées où l'espoir subsiste, elle mènera ses recherches avec un courage admirable et une détermination inébranlable. En revanche, une sale affaire d'Etat viendra s'ajouter à son lourd fardeau et mettra la vie de ses proches en danger. Dans la foulée de l'acharnement du KGB à son endroit, elle pourra enfin tirer profit des pouvoirs de la CIA et du téléphone rouge de la Maison-Blanche. Toutefois, elle ne pourra sauver tous ceux qu'elle aime.