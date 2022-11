L'écho des souffrances silencieuses

Un récit émouvant au coeur du trouble borderline et de la peur de l'abandon Léria, brillante étudiante en art, enchaîne les relations sentimentales sans grand succès. Ses histoires d'amour se terminent toujours de la même manière : les hommes qui entrent dans sa vie finissent, à un moment ou à un autre, par la quitter. En cause, le tempérament volcanique de la jeune femme et ses états émotionnels qu'elle peine à maîtriser. Trop impulsive, trop souvent malmenée par des sentiments intenses comme la colère ou la peur, Léria rêve pourtant d'un quotidien plus doux aux côtés de quelqu'un qui la comprenne vraiment. Et si un ultime débordement, à la suite duquel elle se réveille enfermée dans une pièce inconnue sans le moindre souvenir, était l'élément déclencheur pour qu'elle plonge en elle-même et trouve enfin la force d'écouter ses souffrances les plus silencieuses ?