Invitation au voyage

En mars 2020, l'Europe se retrouve bouleversée par le confinement annoncé. Si certains voient en cela un moyen inespéré de profiter, d'autres, comme David Phung, sont rapidement submergés par l'ennui et l'isolement. Dès lors, la musique et l'écriture, ses passions, se lient dans leur pouvoir exutoire dont il se sert pour transformer ses tourments en sérénité. En se recentrant sur lui-même, l'adolescent de 16 ans prend le temps de s'explorer, exposant des sentiments et des pensées qui nous ont tous traversés ces dernières années, mais que beaucoup ont été incapables d'exprimer. Dans ce recueil de poèmes, le jeune David Phung, d'ordinaire discret, réservé et mystérieux, livre avec simplicité et authenticité les émotions qu'il a ressenties en cette période troublée. Tiraillé entre la peur, la solitude et l'espoir, le poète se réfugie dans l'océan de ses pensées, en tentant de garder le cap, et nous embarque dans ce voyage intérieur qui ne connaîtra peut-être jamais de fin... Mais c'est ce qui le rend magnifique, presque magique.