Lilikate - Le Grimoire des fées

Mystères, magie, peuples oubliés, prophéties... Le Pays des Légendes regorge de secrets qui font les merveilles de notre monde. Mais il vaut mieux que certaines histoires restent dans l'oubli afin de préserver la paix et l'équilibre du monde... Alors que les fées Ema et Crysta reçoivent la visite d'un spectre qui leur apprend qu'elles sont les dernières survivantes du peuple des Soraces, Lilikate découvre le lourd secret que lui cache sa famille. Mais ce n'est pas la seule chose qu'elle découvre... En feuilletant Le Grimoire des fées, elle prend connaissance d'une inquiétante prophétie : "Un démon viendra dans notre monde. Il apportera sa fin ou le sauvera d'un destin dramatique". Aidée de ses amis du Pays des Légendes, la jeune fille va se lancer dans une quête dangereuse... au péril de sa vie. Lilia Kowal réunit tous les éléments d'un roman de fantasy réussi dans ce tome 2 qui, avec son intrigue captivante portée par de jeunes héros téméraires et attachants, ensorcelle une nouvelle fois le lecteur.