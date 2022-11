L'étranger qui remplit la poubelle

République de Yokama, Afrique. Etsagolo, ingénieur des eaux et forêts, prend les armes pour défendre son pays en proie à une guerre civile. Mais sous le régime policier du président Binou, Etsagolo est disgracié et connaît des conditions de vie difficiles. Toutefois, de nouveaux bouleversements politiques, sous la présidence de Muyabini, lui permettent d'être réhabilité. Avec une détermination et une loyauté sans faille, il sert donc son pays sous ce nouveau régime. Malheureusement, la situation socio-politique fragile plonge Yokama dans une nouvelle guerre civile, qui contraint les partisans de la politique de Muyabini à l'exil. Pour Etsagolo commence alors une longue période d'errance à travers le globe... Traité en paria, il est pris pour "un étranger qui remplit la poubelle" . Exil, humiliation et recherche d'une terre d'accueil... : comment surmontera-t-il toutes les épreuves qui l'attendent ? Dans ce roman coup-de-poing, Euloge Makita-Ikouaya raconte avec beaucoup d'intelligence, de réalisme et d'élégance, le difficile parcours d'un migrant contraint à l'exil.