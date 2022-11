Amok, un loup dans l’hiver

Amok, le vieux loup, se prépare à la grande famine de l'hiver polaire. Pour nourrir sa famille, il arpente son territoire de chasse dans les steppes du Grand Nord. Mais le changement climatique, les ours, et en particulier les "ours toujours debout" , vont perturber les habitudes ancestrales de la meute. Dans le même temps, Clara, la nivologue savoyarde, part passer l'hiver à Fort Chimo, la base scienti­fique que des glaces. Elle ne se doute pas que le destin lui a préparé des rendez-vous qui vont changer sa vie : avec Tirah la louve intrépide, avec les mille états de la neige canadienne et avec Sébastien, le beau pilote d'hélicoptère.