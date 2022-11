Neige, cookies & rubans. Les bonheurs de Noël ; Le rêve de Noël

Les bonheurs de Noël, Sarah Morgan Lara a d'emblée été conquise par Christian, le nouveau chef des urgences. Mais elle résiste au désir qui la pousse vers lui : se lancer dans une relation amoureuse serait sans issue, puisqu'elle part bientôt pour l'Australie. Toutefois, ignorer Christian est une résolution d'autant plus difficile à tenir qu'il semble partager son trouble... Le rêve de Noël, Sarah Morgan Le Dr Mac Sullivan est hors de lui : sans le consulter, son frère a proposé à leur collègue urgentiste nouvellement embauchée de cohabiter avec eux jusqu'à Noël ! Solitaire et profondément attaché à sa liberté, Mac se jure de se débarrasser au plus vite de cette invitée indésirable qui met sa tranquillité d'esprit en danger. Surtout que cette dernière est particulièrement attirante...