L'amour sous le gui. Un Noël dans les Catskills ; Les amants de l'hiver

Un Noël dans les Catskills A la mort de son oncle, Pandora apprend, stupéfaite, qu'elle hérite de la fortune du vieil homme, ainsi que de sa maison des Catskills. A une condition : qu'elle y habite durant six mois avec Michael Donahue, un homme qui l'a toujours horripilée par son arrogance, mais pour lequel son oncle avait une grande estime. D'abord réticente, Pandora finit par accepter, au nom de l'affection qu'elle vouait à son oncle, et par attachement à la demeure, qui abrite ses plus beaux souvenirs d'enfance. Et, alors que la neige isole peu à peu la demeure des Catskills du reste du monde, et que Noël approche, Pandora se promet de tout faire pour que cette cohabitation se passe au mieux. Même si Michael, toujours aussi insupportable, la trouble beaucoup trop à son goût... Les amants de l'hiver Hillary ne pouvait pas rêver mieux : au point culminant de sa carrière de mannequin, elle est de tous les défilés et les plus grands couturiers se l'arrachent. Pourtant, cet hiver, elle ressent comme un manque dans sa vie. Un vide à combler auquel elle n'a guère le temps de songer, trop occupée par son travail... Jusqu'à cette rencontre troublante qui lui fait enfin prendre conscience qu'elle n'aspire qu'à une chose : trouver l'amour.