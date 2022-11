Le cri de la meute

Lyon, 1789. Chassé de son foyer et de sa ville, Jacques se voit confié à la férocité proverbiale du seigneur Dumontet, sévissant dans les monts d'Or. En ne retenant que le meilleur de l'ancien gouverneur du Sénégal, le jeune homme se fera une place à ses côtés, l'entraînant à vivre les derniers soubresauts de l'Ancien Régime dans la seconde ville du royaume. Tiraillé entre ses origines paysannes et la bourgeoisie qu'il a côtoyée durant son apprentissage dans la Grande Fabrique, Jacques sera un acteur prudent des premiers grands événements de la Révolution. Du moins jusqu'au moment où ceux qu'il aime seront emportés par la tourmente, qui le poussera beaucoup plus loin qu'il n'aurait imaginé... Après Au-dessus des regrets (1783-1789), première période d'une saga sur fond d'Ancien Régime et de Grande Fabrique lyonnaise, Xavier Raynal ajoute encore des nuances à sa palette et livre un récit aux couleurs inattendues. Embrasements révolutionnaires et moiteurs africaines sont désormais au coeur des aventures, violentes et inexorables, de son héros.