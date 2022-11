L'art de maîtriser votre mental. La méthode en 5 étapes pour développer votre plein potentiel et transformer votre quotidien

Pourquoi certaines personnes sont plus heureuses ou épanouies que d'autres ? Pourquoi certaines personnes réussissent mieux et sont plus performantes ? Pourquoi certaines personnes surmontent plus facilement les problèmes, les difficultés ? Pourquoi, quand tout va mal, certaines personnes restent bien plus positives et sereines que d'autres ? Comment font-elles ? Il y a un point commun à toutes ces personnes : elles ont développé un mental de gagnant, un mental à toute épreuve. Alors comment faire pour, vous aussi, développer davantage votre mental ? Comment mieux le maîtriser ? Quels sont les mécanismes mentaux et les clés mentales pour accroître votre bien-être, votre épanouissement, vos performances et votre réussite ? Pour répondre à ces questions le Dr Sylvain BAERT vous propose une méthode de préparation mentale (et d'auto-préparation mentale) en 5 étapes et à adapter en fonction de votre profil. Elle constitue une véritable boussole pour développer, optimiser et maitriser davantage votre mental. Et surtout cette méthode, appelée ECO2A®, est une méthode synthétique qui vous permet d'aller directement et facilement à l'essentiel. En effet, l'information sur le mental n'a jamais été aussi abondante, décousue et complexe à traiter. Nous assistons à une surcharge d'informations tous azimuts où se mélangent concepts, méthodes, techniques, clés ou outils à propos du mental. Il devient très difficile de s'y retrouver devant cette masse et cette dispersion d'informations. C'est pourquoi, cet ouvrage a aussi pour objet de vous accompagner afin de mieux maîtriser votre mental tout en vous faisant gagner un temps très précieux en synthétisant pour vous cette surcharge informationnelle. Ce livre est conçu autant pour les sportifs, que les entreprises, les entrepreneurs ou bien encore pour le grand public ou tous ceux qui s'intéressent à l'optimisation du mental. Il est aussi destiné aux professionnels (préparateurs mentaux, psychologues...) qui s'intéressent à la préparation mentale. Plus d'informations sur https : //sylvainbaert. learnybox. com/livre-sylvain-baert/ (Lien -> https : //sylvainbaert. learnybox. com/livre-sylvain-baert/) Ils recommandent la méthode ECO2A du Dr Sylvain BAERT : Préface écrite par Nicolas Fauvergue, ex-joueur professionnel de football (360 matchs joués en Ligue 1 et 2 en France) Postface n°1 écrite par le Pr Aymeric Guillot, Professeur des Universités à l'Université Claude Bernard Lyon 1 (STAPS). A ce jour, il a publié 130 articles scientifiques, 2 ouvrages et 25 chapitres d'ouvrage. Postface n°2 écrite par Maxime Mermoz, ex-joueur international et vice-champion du monde en 2011 avec l'équipe de France de Rugby à XV.