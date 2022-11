Le management selon Dix pour Cent

Découvrez les ficelles du métier d'agent ! Dix pour cent a rencontré un vif succès en évoquant avec humour les rapports entre collègues, avec la hiérarchie, la gestion des clients et les histoires de coeur et d'amitié qui vont avec. Ce livre aborde les thèmes clés de la série comme la gestion du stress au travail ou les conditions salariales et vous conseille sur les qualités à avoir pour exercer le métier d'agent, l'acquisition de compétences, l'organisation... Auteur de Le management selon Kaamelott et de nombreux ouvrages aux éditions de l'Opportun, Gwendal Fossois décrypte pour vous le management de la célèbre agence A. S. K !