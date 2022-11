La simple évocation de Noël ravive en chacun de nous une âme d'enfant. Fête liée au merveilleux, à la solidarité, à la lumière et au cycle des saisons, elle porte en elle le terreau fertile de nombreuses traditions, croyances et superstitions souvent très anciennes. Certaines survivent encore de nos jours, bien que nous en ayons généralement oublié le sens originel. De l'Avent à l'Epiphanie, voici l'esprit du Noël percheron, de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, à travers les coutumes, les pratiques, les recettes, les chansons, les histoires et les légendes qui s'y rattachent. Comme un voyage dans les mentalités de nos ancêtres à travers leurs peurs, leurs préoccupations, mais aussi leurs joies simples et leur imaginaire foisonnant.