Statistique et traitement des données. Du recueil à l’interprétation

Cet ouvrage propose une approche généraliste et spécifique de la statistique appliquée aux sciences du sport. Ce qu'il faut connaitre de la donnée à la comparaison, de l'enquête à l'expérimentation en passant par la modélisation est développé sans formalisme mathématique inutile. En faisant le choix de nous plonger dans 12 problématiques " très STAPS ", l'auteur s'écarte volontairement des manuels classiques pour nous faire découvrir les principaux enjeux de la statistique... en STAPS. Avec la progressivité des problématiques et la possibilité de reproduire l'essentiel des analyses sous Excel et/ou R, cet ouvrage permet de développer ses connaissances et compétences en statistique et traitement des données. Il s'adresse aux étudiants de licences, masters et doctoratx STAPS, aux enseignants et enseignants-chercheurs en sciences du sport et aux data analystes traitant de données sportives.