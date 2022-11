Mathématiques Tle enseignement de spécialité. Cours complet, exercices et devoirs corrigés, 2e édition

Cette seconde édition, conforme aux nouveaux programmes, contient : - Le cours complet avec des exemples et des conseils - Des centaines d'exercices et devoirs, tous corrigés en détail - Des cahiers de logique et d'algorithmique - Des extras pour réviser ou pour anticiper sur les années à venir - Une approche testée et validée auprès des élèves. Tout ce qui est nécessaire pour asseoir ses bases, réussir son année et bien préparer la suivante. Mais Math Max, c'est aussi des données historiques, des conseils de lectures, des touches culturelles, des exercices décalés, des énoncés fantasques, des contextes farfelus, des jeux de mots (presque) amusants.