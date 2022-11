Histoire des arts CM1 CM2 Cycle 3. Edition 2020

40 oeuvres à découvrir en lien avec le programme d'Histoire ! Le fichier se compose de fiches documentaires en couleurs présentant 40 oeuvres du patrimoine et des fiches élève associées. Chaque fiche documentaire se compose de rubriques récurrentes : Fiche d'identité de l'oeuvre. Description et analyse. Des encarts spécifiques " Chrono Histoire " et " Les métiers de l'art ". " Ca alors ! " pour retenir tout en s'amusant.