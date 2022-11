Tour auto 2022

La plus ancienne course automobile (1899). 31e édition de Paris à Andorre en 5 étapes. Récit photographique. Le Tour Auto, unique dans son principe, marie des courses sur circuit, des "spéciales" de rallye et de longues liaisons à travers la France. Chaque année, un nouvel itinéraire et, parmi les concurrents, un ou plusieurs modèles mis en vedette. L'édition 2022 relie Paris à Andorre pour la seconde fois de son histoire, en passant par les célèbres circuits Bugatti du Mans, Val de Vienne et Nogaro. Sommaire : Intro/Equipages/Grand Palais/Etapes/Arrivée et podium/Classements