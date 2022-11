Thiziri, Tome 1. Tome 1 : Le choix d'Astar

Les Anciens racontent l'arrivée des ekomers sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'Histoire. Terraformées, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ces envahisseurs et se liguent contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au coeur du continent africain, sous un dôme protecteur. Thiziri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des Faucheuses. Son rôle : nourrir les siens grâce à la chasse. Seulement, les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le savoir des Anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui, géographiquement, devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel ? Qui, dans son monde, est finalement le prédateur ?