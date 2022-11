Ombruscus Tome 2 : Reflets

Depuis que Tim et Céliandre ont libéré l'île de son isolement, la magie des Signes Telluriques semble avoir disparu. A la stupeur générale, un vaste continent se profile désormais à l'horizon, celui d'un empire inconnu. Nos héros ne tardent pas à avoir la visite de sa représentante : Eva-de-l'Aube. Sans avoir la moindre explication sur l'apparition de l'île, elle leur apprend que leur histoire a pourtant été écrite il y a bien longtemps... Déstabilisés, Tim et ses amis vont alors rencontrer l'Empereur et sa cour, mais leur visite va bouleverser le cours du monde. Dès leur arrivée, des tensions naissent au sein de l'empire, engendrées par les clercs de la Sainte Unité qui portent un intérêt soudain aux derniers événements. A la cour, la Garderie, une société secrète Teebidum qui offre à l'Empereur le moyen de consommer l'ombruscus sans danger, manoeuvre dans l'ombre. Que cache l'apparition du continent ? Quel est le véritable pouvoir de l'ombruscus ? Quel secret peut cacher la prophétie annonçant l'arrivée de Tim et Céliandre alors même que l'île était invisible ? Plus leur quête avance, plus le mystère s'épaissit. Tous sont bien loin d'imaginer la vérité. Jean-Daniel est né le 08 juin 1971 sur la planète Terre. Il a passé son enfance à s'inventer des mondes et à y jouer pour se permettre d'y fixer des règles et d'y croire. Jean-Daniel est un explorateur de l'imaginaire. Si son adolescence a été jalonnée de récits de science-fiction et de fantasy, sa créativité s'est élargie à la peinture depuis janvier 2000. Actuellement animateur "Ville de Paris" , Jean-Daniel est spécialisé dans le domaine du jeu de rôle auprès des enfants, où il est parallèlement formateur pour les nouveaux intervenants.