Tibhirine : des frères pour notre temps

Cet ouvrage collectif est issu du colloque organisé par l' Association pour la protection des écrits des sept de l'Atlas et le Comité scientifique des Ecrits de Tibhirine , en collaboration avec l'Anselmianum (Rome). Ce colloque était placé sous le haut patronage du Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux. Sous la houlette du comité scientifique "Les écrits de Tibhirine", une quarantaine de personnes se sont ainsi penchées sur la présentation des écrits des moines de Tibhirine, leur publication, le contexte de leur réception 3 ans après leur béatification, et l'importance d'une réception théologique et interdisciplinaire de cette expérience pour les années à venir.