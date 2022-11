Les larmes de maguelone (poche)

Un meurtre perpétré au moyen d'une hostie empoisonnée, la découverte d'un squelette à proximité de l'église de Maguelone... Il n'en faut pas plus pour que Kevin Normand, lieutenant de police au SRPJ de Montpellier et diacre auprès de l'évêché, ne se voie confier l'affaire. L'enquêteur parviendra-t-il à décoder, puis à prévenir à temps, les noirs desseins du grand maître d'une confrérie voulant faire siennes les exactions historiques d'un sulfureux et tristement célèbre légat pontifical ? C'est une fois encore grâce aux techniques de police scientifiques, telles que le morphing et l'odontologie légale, que l'enquêteur pourra décoder les clefs du mystère mis à jour par une équipe d'archéologues. Sur fond de faits historiques, parfois mâtinés de légendes, l'auteur nous entraîne dans un fabuleux voyage dans le temps et l'espace, jusqu'à l'université Laval de la ville de Québec.