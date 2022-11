Sapromasse

Dialogue onirique entre poèmes et dessins, ce recueil artistique arpente l'intervalle où le vivant et le mort s'enchevêtrent. Il sonde l'espace entre le visible et l'invisible afin d'exposer une approche singulière du cycle de la Vie. Mimenbulle et Sigma Pan créent un univers unique, spirituel et organique, à grand renfort de jeux graphiques et d'inventions lexicales. Cette illustratrice aux traits d'une finesse exquise et ce poète à la plume lumineuse libèrent notre imaginaire et nous invitent à la contemplation. Jumelés par le sang, Mimenbulle, tatoueuse dans son propre salon "? Les Curieuses Saturnales ? "? et Sigma Pan, poète à la lisière entre folie et génie, présentent avec ce livre leur première création commune.