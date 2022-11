2023-2032 : La révolution de la pensée mondiale

Le monde entre aujourd'hui dans sa quatrième révolution. Pour la première fois dans l'histoire, science et foi sont sur le point de se réconcilier, ce qui permettra à la pensée de développer toute sa puissance. Le monde est actuellement dans une période de transition qui va permettre de poser les fondements du XXIe siècle, qui, l'auteur le prédit, sera spirituel. L'ère du primat de l'Esprit est venue. Entre 2023 et 2032 surviendra le déclin de l'Occident et de ses valeurs que l'auteur juge archaïque. Ce déclin entraînera le réveil de l'Afrique et avec lui, l'émergence d'un homme qui mènera la révolution et qui embrasera le continent africain et le monde. Cette étoile du troisième millénaire unira les civilisations et établira une égalité mondiale. Après Les Trois Grands Bouleversements du XXIe siècle, le Prophète Thela livre ici un essai richement documenté et étayé de pertinents extraits d'écrits religieux pour annoncer une révolution de la culture africaine.